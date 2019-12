Repubblica | Gattuso vuole Pereira al più presto De Laurentiis tratta col Porto per la

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il Napoli si sta muovendo sul mercato per soddisfare le richieste dichealcuni innesti per ridare equilibrio alla squadra con il suo modulo. Tra gli osservati speciali i questo momento c’è anche Danilo, capitano dele della nazionaleghese. Secondo quanto riporta oggile caratteristiche fisiche del ragazzo, 1 metro e 88 di altezza, e il fatto che abbia già giocato in Italia nel Parma, nel 2012, lo pongono come candidato ideale L’idea di un addio si è insinuata nelle ultime ore. Tutto ovviamente dipenderà dalle richieste del club lusitano. Anche in questo caso la clausola rescissoria non rappresenterebbe un problema, ilsa già di non poterla riscuotere. Daniloha 28 anni, esperienza internazionale e anche fisicità ( è alto 188 centimetri), vero e proprio tallone d’Achille di un Napoli pieno di fantasia ma scarso in ...

