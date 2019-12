Ragazze investite | mamma di una vittima | “Pietro meritava di peggio”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Pietro Genovese, figlio del celebre regista, aveva un tasso alcolemico di 1,4. Inoltre, sono emerse a suo carico varie sanzioni amministrative per guida pericolosa, che gli erano costante diversi punti della patente presa da poco. Al giovane è stata riconosciuta la guida in stato di ebrezza, ma non l’alterazione dovuta all’assunzione di droga. “Aveva tracce di droghe nel sangue, che però non dimostrano che il giovane fosse alla guida sotto effetto di quelle sostanze”. A comunicarlo nel’ordinanza è il gip Bernadette Nicotra, che ha escluso l’aggravante dell’alterazione psicofisica dovuta all’uso di stupefacenti. Nella giornata di Santo Stefano, il gip della Capitale ha così disposto gli arresti domiciliari del ragazzo. La scelta è stata presa anche alla luce della velocità sostenuta con cui viaggiava il 20enne alla guida della sua Renault Koleos. ...

