Quota 100 e Reddito tolgono risorse alla ricerca | dice la Bellanova

(Di venerdì 27 dicembre 2019) "Ancora una volta si dimostra che aver consideratedi Cittadinanza e100 totem indiscutibili, ingessandopreziosissime che invece potevano essere indirizzate più proficuamente su precise priorità del Paese, dal lavoro all'innovazioneai lavori usuranti, non è stato un bene”. Risponde così il ministro delle Politiche agricole Teresain un'intervista a Il Messaggero che la interroga sulle dimissioni del ministro dell'Istruzione Fioramonti., che è anche il capo della delegazione di Italia Viva al governo, ritiene anche che “proprio non sia tempo di rimpasti”, anche se “deciderà Conte”. Poi, la titolare delle Politiche agricole confessa al quotidiano romano che “è difficile governare insieme” in questa fase, ma è anche “la scommessa su cui siamo chiamati tutti”, per questo motivo, aggiunge, “non ci stancheremo mai di ripetere: ...

