Paura in strada a Palermo | agguato a colpi di pistola tre le auto in sosta | muore 47enne

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La vittima è Francesco Paolo Lombardino,carpentiere freddato durate la notte scorsa sotto il palazzo dove abitava. Ilè stato raggiunto da diversi proiettili tra cui uno che lo ha ferito all'altezza dell'inguine provocandogli un'emorragia all'aorta che si è rivelata fatale. Ad allertare la Polizia è stato l'ospedale dove l'uomo era giunto in gravi condizioni.

imnotgenius2 : Le sue mani tremavano mentre scendeva in quella strada buia , la paura saliva è il battito aumentava . In fondo a q… - ignaziore : RT @Stefano173456: Vedi, oltre le nostre mani io non trovo che strade che si perdono. Ho paura, stammi vicino, che la strada del mio cuore… - lucy_esposito : RT @Stefano173456: Vedi, oltre le nostre mani io non trovo che strade che si perdono. Ho paura, stammi vicino, che la strada del mio cuore… -