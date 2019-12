Nuova Tesla Model S | accelerazione e prezzo

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) LaS è senza dubbio l'auto che ha reso famoso il marchio di Palo Alto, il primo a credere nella mobilità elettrica e a ripensare il concetto di automobile in modo così radicale. Dopo aver provato la3, stavolta tocca allaS, una limousine lunga quasi 5 metri e larga quasi 2, che è stata recentemente aggiornata, per l'ennesima volta. Dal 2012 a oggi, infatti, stante un design rimasto pressoché invariato, laS è cambiata nel 70% dei componenti, a testimonianza di un costante lavoro di sviluppo. La Long Range della nostra prova è uno dei dueli disponibili e ha undi partenza di 88.900 euro. Raggiunge i 250 km/h, scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e ha ben 610 km di autonomia massima (su questo torneremo). L'altra è la Performance, che sale a 105.700 euro e 261 km/h, ma scende anche a ...

