Napoli | Berge è tra gli obiettivi principali

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tanti nomi per il centrocampo del. Mai come quest’anno gli azzurri sembrano intenzionati a rafforzare la mediana, forse in previsione di potenziali cessioni. Lucas Torreira, Stanislav Lobotka e Sander, nell’ordine, sono le scelte di Giuntoli. Tra questi tre elementi dovrebbe saltare fuori almeno un rinforzo per Gattuso a gennaio. Torreira è in cima alla lista anche perché considerato intoccabile dall’Arsenal, che continua a schierarlo volentieri come titolare. L’ex Samp gode tra l’altro di una valutazione elevatissima. Su Lobotka, invece, ilsta lavorando in queste ore. A incuriosire, però, è soprattutto il nome di, centrocampista norvegese del Genk, appena incontrato dagli azzurri in Champions League. Non si tratta di un nome altisonante o dalla grande risonanza sul palcoscenico internazionale, ma può fare al caso di Gattuso. ...

CalcioMercatoNA : Tanti nomi per il centrocampo del Napoli. Mai come quest'anno gli azzurri sembrano intenzionati a rafforzare la med… - CmStelo : #Napoli| Contatti con l’#Arsenal per #Torreira, #Giuntoli sta cercando di acquistarlo in prestito con obbligo/dirit… - SindromeN : @NapoliOutsider @TolliVincenzo #Pereira #Berge #Amrabat #Pulgar sono tutti giocatori tatticamente simili. Siamo alm… -