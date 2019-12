Mourinho cita Calciopoli: «C’è chi partì da -5, io stavolta con -12» (Di venerdì 27 dicembre 2019) Josè Mourinho, parlando della situazione di classifica del Tottenham, ha citato Calciopoli e i punti di penalizzazione alle squadre Josè Mourinho ha il compito di portare il Tottenham in Champions, che attualmente dista tre punti (al quarto posto c’è il Chelsea di Lampard). Intervenuto in conferenza stampa, lo Special One ha parlato così della rincorsa degli Spurs. «In Italia dopo Calciopoli c’erano squadre che partirono con cinque o sei punti in meno, quella penalizzazione condizionò la loro classifica. Io al Tottenham ho iniziato da -12 e non è facile recuperare» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

