Marco Travaglio contro Fioramonti dimissionario e in fuga

(Di venerdì 27 dicembre 2019)interrompe la tregua natalizia per massacrare oggi Lorenzo, scopertosi perplesso nei confronti del M5S edal governo come al solito con qualche anno di ritardo rispetto a quando le cose accadevano: Diamo una notizia a Lorenzo nel paese delle meraviglie: la Casaleggio e Rousseau c’erano e contavano anche prima che arrivasse lui. E gliene diamo pure un’altra: anche lui, due anni fa, firmò l’impegno a devolvere parte dello stipendio a Rousseau e, in caso di uscita dal M5S, a dimettersi da parlamentare e a pagare una multa di 100 mila euro. Invece risulta avere 70 mila euro di versamenti arretrati e non pare affatto intenzionato a lasciare il seggio e a pagare la multa. Il che indebolisce un tantino la sua sbandierata coerenza. E pure le sue meritorie critiche alla linea Di Maio e all’alleanza con Salvini che ha “snaturato” il M5S. Anche perché – ...

