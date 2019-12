Kazakistan | cade aereo con 100 persone a bordo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Almaty, 27 dic. (AdnKronos/Dpa/Europa Press) – Sono almeno 15 lemorte in un incidenteche inha visto coinvolto un velivolo della compagnia locale Bek Air con a95 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. L’avrebbe perso quota poco dopo il decollo da Almaty e, secondo Kazinform, il velivolo – un Fokker 100 – ha così colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio. I soccorritori, intervenuti immediatamente, stanno cercando di trarre in salvo alcunerimaste all’interno dell’. Quattordicisono morte sul colpo, mentre un’altra è deceduta in ospedale. Lericoverate sono 50. L’era diretto a Nursultan. L’incidente è avvenuto alle 7.22 ora locale.Il presidente del, Kassym-Jomart Tokayev, ha annunciato la creazione di una ...

