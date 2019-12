Ibrahimovic al Milan | scelta giusta? Pro e contro dell’operazione

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)al? Pro eMancherebbe soltanto l’ufficialità per il ritorno di Zlatanal, dopo settimane di voci che si sono rincorse continuamente. Lo svedese si è svincolato dagli statunitensi dei Los Angeles Galaxy e sarebbe in procinto di riabbracciare i colori rossoneri dopo il biennio 2010-2012 in cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, prima di volare al PSG. Un ritorno atteso da una grossa fetta di tifoseria vista la situazione in cui versa la propria squadra, ma sono in molti quelli che si chiedono se questo acquisto sia davvero importante. Per questo motivo, di seguito proviamo a capire meglio questa mossa di mercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato: il punto in entrata e uscita verso gennaioal: i pro Sicuramente ilsi metterebbe in casa un giocatore che non ha ...

DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - DiMarzio : #Milan-#Ibra, manca solo l’ufficialità dell’accordo?? - AntoVitiello : Ore di lavoro intenso a Casa #Milan per ultimi dettagli del contratto di #Ibrahimovic, il comunicato potrebbe arriv… -