Fiepet-Confesercenti | attivata tardivamente navetta a Barberini

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – “Dopo 9 mesi di chiusura della stazione metrol’Amministrazione capitolina ha pensato – solo ieri – di attivare una linea bus‘Termini-Chigi--Termini’. Colpisce la ‘fulminante lentezza’ con cui il Comune sia intervenuto, una toppa che non risparmia ne’ commercianti ne’ turisti ancora grandemente falcidiati da un disservizio pubblico che si continua a protrarre senza certezza di una data per la riapertura.” “Comico, poi, scoprire che a Roma – citta’ con il maggior numero di turisti e con il Colosseo considerato il monumento piu’ visitato al mondo tanto da battere anche il Louvre – l’annuncio dellacompaia solo in lingua italiana e in dischi informativi appesi alle fermate dei bus ma non sulle 4 uscite della fermatadove invece ...

