Elisa Isoardi in lacrime a “La prova del cuoco” | «Questa non dovevate farmela!»

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non trattiene lea Ladel cuoco: la conduttrice delle mattinate di RaiUno si lascia andare ad uno sfogo in diretta proprio nel giorno del suo compleanno. Trentasette anni oggi, venerdì 27 dicembre 2019,– classe 1982 – ha festeggiato in trasmissionericorrenza così importante. Con i colleghi e l’affetto del pubblico ma anche con sorprese inaspettate che l’hanno fatta ‘sciogliere’ a favore di camera. Trucco ‘sbavato’ e tanta commozione per la padrona di casa, originaria di Monterosso Grana. Proprio da lì sono arrivate le tenere parole della mamma, che hanno portato la conduttrice a non trattenere lea “Ladel cuoco”: commozione per il filmato della mamma È il collega Claudio Lippi a sottolineare l’anniversario: un mazzo di fiori come omaggio e parole di lode per la conduttrice di cui ricorda ...

