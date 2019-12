Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilgreen in piazza a MilanoGli spettacoli a teatro a MilanoGospel al Blue Note a MilanoLa cena gourmet del Bvlgari Il veglione sul ghiaccio dei Bagni MisteriosiSan Silvestro all'HiltonA Roma, lo spettacolo è in piazzaRoma con mille musicistiLa cena gourmet all'AlephLa festa al Jackie O' L'"incendio" e le cene rinascimentali di FerraraLa musica ovunque a PistoiaLuci, danza, musica a BolognaL'Electronic Music Festival a BolognaIl Luna Park contadino a BolognaMagia a TorinoLa cena sopra TorinoLa serata dei sogni all'hotel Principi di Piemonte di TorinoIl concerto di Giusy Ferreri a GenovaCena all'AcquarioGli anni ruggenti a GenovaBollani a NapoliLa festa in spiaggia a NapoliLa bellezza del San CarloMax Gazzé o trekking a CataniaIl concerto al Teatro Filarmonico di VeronaLe terme a SirmioneMax Gazzè a Catania, Lo Stato Sociale a Milano, Giusy Ferreri a Genova, spettacoli di magia ...

SkyTG24 : La città di Santa Claus (o San Nicola ??) è tra le mete turistiche più gettonate: per #capodanno a #Bari è quasi tut… - TravellerItalia : Capodanno in città 2020: tutti gli eventi - crispadafora : RT @SkyTG24: La città di Santa Claus (o San Nicola ??) è tra le mete turistiche più gettonate: per #capodanno a #Bari è quasi tutto esaurito… -