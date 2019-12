Booking com non potrà più pubblicare “annunci ingannevoli o manipolatori” | la Commissione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La verità, nient’altro che la verità per.com. Lo ha ordinato laEuropea che ha imposto al colosso olandese delle vacanze fai da te di bandire dal proprio sito qualsiasi tipo di annuncio ingannevole o manipolatorio. Su.com era inevitabile infatti imbattersi in un “Prenota subito, è l’ultima camera disponibile!” o nel classico “Approfitta ora, tra poco questo prezzo non sarà più disponibile” fino allo stranoto “Stanza scontatissima”. Ogni ricerca era dunque costellata di allarmi pressanti e angoscianti ma che, in realtà, erano assolutamente falsi. A partire da giugno 2020 quindi scompariranno del tutto dalla piattaforma e gli utenti nelle proprie scelte non saranno più messi alle strette da affermazioni fasulle e manipolatorie. Laeuropea, le autorità nazionali di protezione dei consumatori e l’Autorità olandese per i consumatori e i mercati hanno ...

