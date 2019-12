Autostrade conferma lo stop agli aumenti | rinviati i rincari al casello

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019)per l'Italia ha prorogato la sospensione deglitariffari per i pedaggi sulla propria rete: viene"la sospensione su base volontaria dell'incremento tariffario già approvato relativo all'anno 2019”. Si tratta di un aumento dello 0,81% che era previsto per il 2019 e che era stato già sospeso.

