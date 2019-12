Suicida scrittore ex marito principessa

repubblica : Norvegia, morto suicida lo scrittore Ari Behn ex marito della principessa Maria Luisa - Corriere : Suicida Ari Behn, lo scrittore che accusò di molestie Kevin Spacey - RaiNews : Pittore e autore di tre romanzi e di un'opera teatrale, nella sua ultima fatica, 'Inferno', raccontava la sua lotta… -

E' mortolonorvegese Ari Behn, exdellaMarta Luisa. Annunciando la notizia, il manager di Behn chiede rispetto per il dolore e la privacy della famiglia. Behn, sposato per 15 anni con la, aveva avuto con lei tre figli. Nel 2017 aveva accusato l'attore Kevin Spacey di averlo molestato. Il re Harald,l'82enne ex suocero,esprime tristezza:"E' stato una parte importante della nostra famiglia per anni".(Di giovedì 26 dicembre 2019)