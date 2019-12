Si appende al balcone come prova d’amore | cade dal terzo piano

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È finita male lad’amore di un quarantacinquenne di nazionalità ucraina che vive a Mantova. Si è appeso alla ringhiera del, ma non è riuscito a mantenere la presa,ndo in questo modo dale riportando di conseguenza fratture multiple.dalper unad’amore Complice anche l’eccesso di alcool conseguente ai festeggiamenti del Natale, un uomo di 45 anni di nazionalità ucraina è caduto daldopo aver cercato di fare unad’amore inusuale per la propria fidanzata. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si è appeso alla ringhiera delper dimostrare il proprio amore, ma non è riuscito a mantenere la presa,ndo in questo modo dalconseguenza di questo inusuale gesto, l’uomo ha riportato fratture multiple. La vicenda in questione ha avuto luogo a Mantova ...

