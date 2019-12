Paola Pisano e l’informatica | “Questa materia sui banchi di scuola”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La ministra per l’innovazione,, ha espresso la sua speranza che venga al più presto introdotta una nuova, fin dalla scuola primaria, volta a favorire il processo di digitalizzazione del Paese. Le dichiarazioni diLa ministra per l’Innovazionespera che vengano introdotte tra le materie scolastiche alcune novità riguardanti la programmazione informatica, così come già avviene con la chimica e la matematica. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Ansa, la ministra ha dichiarato che vi è una trattativa in corso con il ministero dell’Istruzione per cercare di mettere in atto la sua proposta. Prima di proseguire su questa linea, però. bisogna attendere il nome del successore di Lorenzo Fioramonti che ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di ministro nel giorno di Natale. “Ci aspettiamo che nella nostra visione a ...

MatteoRichetti : Un Buon Natale a tutti noi e un buon sonno agli amici del @pdnetwork Toh, Casaleggio è consulente del governo sui t… - chedisagio : L'articolo più importante di oggi - ricpuglisi : Vi prego: ditemi che è uno scherzo. -