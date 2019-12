Madonna | la popstar in lacrime mentre sale una scala durante un concerto | “Dolore

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) I dolori fisici non danno pace a, che è stata costretta a cancellare il suo tour in Nord America. Con un video e un lungo messaggio su Instagram, laspiega di aver avvertito un un dolore indescrivibile al punto da lasciarla inil suo show Madame X a Miami. “salivo laper cantare Batuka sabato notte a Miami – scrivesul social – ero inper il dolore che ho sentito per via dei miei infortuni, dolore che è stato indescrivibile negli ultimi giorni. Ogni canzone che cantavo, dicevo una preghiera per riuscire ad arrivare alla fine dello show. Le mie preghiere sono state esaudite e ce l’ho fatta. Questa volta però devo ascoltare il mio corpo e comprendere che il dolore è un campanello d’allarme”. La star ha dunque spiegato che, d’accordo con i medici che l’hanno visitata, ha deciso di annullare tutte le tappe ...

