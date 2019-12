Liverpool | non ci sono più parole! Anche a Leicester è dominio | finisce 0-4 | la classifica

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Le parole, ormai,finite. E, a questo punto (se forse non c’era bisogno di rimarcarlo),il campionato. Ilsi dimostra ancora una volta stellare, perfetto. Nel big match di Premier League andato in scena alle ore 21, la compagine di Klopp ha lasciato le briciole alsecondo in. Risultato finale: 0-4. I reds chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a una rete di Firmino al 31′ prima di dilagare nella ripresa. Il raddoppio è di Milner su rigore al 71′, poi arrivano il secondo di Firmino al 75′ e quello di Alexander-Arnold al 78′. Grazie a questa vittoria ilvola a quota 52 punti inmentre ilresta fermo a 39. LA5239 MSTER CITY 38 CHELSEA 32 TOTTENHAM 29 SHEFFIELD 29 WOLVES 27 CRYSTAL PALACE 26 MSTER UNITED 25 NEWCASTLE 25 ARSENAL ...

MaxBambi7 : @GianniVaretto @MSiniscalco @paolobertolucci @G_Higuain @OfficialPippo @Ibra_official @liverpool @acmilan Il nostro… - GiuSette7 : Già, il Liverpool non ha mai vinto la Premier League, che esiste solo dal 1992. - andrea516188 : Da quando Caressa ha definito Klopp un perdente il Liverpool non ha più perso mezza partita. -