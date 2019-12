Lite in discoteca a Sassari | morto un 26enne

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un ragazzo di 26 anni è ucciso adopo unain. Fermato il suo assassino, accusato di omicidio.– Tragedia nella notte di Natale in Sardegna. Un ragazzo di 26 anni è ucciso adopo unain. La vittima è stata colpita da diversi fendenti al ventre da un suo coetaneo. Immediato il trasporto in ospedale per il giovane non c’è stato niente da fare. Gli inquirenti hanno fermato il suo assassino, accusato di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, la discussione è nata per gli apprezzamenti fatti dalall’ex fidanzata dell’omicida. Il killer ha estratto il coltello e sferrato almeno tre fendenti sul corpo della vittima. Aperta un’indagine per ricostruire meglio quanto accaduto.a Saronno, uomo accoltellato in un palazzo E’ stato un Santo Stefano di sangue a Saronno, in provincia di ...

