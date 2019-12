Incidente Corso Francia | domani a Roma i funerali di Gaia e Camilla

Leggi la notizia su corriere

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Arrivato il nulla osta: esequie fissate per le 10.30 presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #roma, incidente #corso francia: domani i funerali di Gaia e Camilla - Corriere : ???? Domani i funerali delle due ragazze - Corriere : Domani i funerali di Gaia e Camilla nella stessa chiesa a Roma -