Hulk può tornare in Europa | proposto a un club spagnolo

(Di venerdì 27 dicembre 2019)potrebbe fare ritorno nel calcio europeo dopo l’esperienza cinese allo Shanghai SIPG: l’agente lo haall’Espanyolpotrebbeindopo le esperienze con le maglie di Porto e Zenit San Pietroburgo. L’attaccante brasiliano classe ’86 si libererà il prossimo 31 dicembre dal contratto che lo lega allo Shanghai SIPG. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’agente lo avrebbeall’Espanyol. La risposta delè attesa nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com

