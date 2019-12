Brescia | Vigilia di Natale da dimenticare | spiedo in garage con corsa in ospedale | in 15

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Unainmentre erano in corso i festeggiamenti delladi. Per 15 persone è stata unadidaa Chiari in provincia di. Il padrone di casa ha avuto l’idea di fare unoin. Le conseguenze potevano essere drammatiche, subito dopo le 21 è arrivata la chiamata al pronto soccorso nella quale si avvisava che molti dei partecipanti alla cena si stavano sentendo male. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e diverse ambulanze che hanno trasportato le persone intossicate nei vicini ospedali. A provocare la nociva esalazione sono state le esalazioni dei bracieri per loche erano stati accesi dal proprietario del box sino dalla mattina precedente. Sul posto dove si stava tenendo la cena disono intervenute tre ambulanze che hanno trasportato le persone intossicate nei vari ospedali ...

Leggi la notizia su baritalianews

infoitinterno : Cosa fare alla Vigilia di Natale in provincia di Brescia - milano24 : Barbecue in garage per il cenone, 15 intossicati per il monossido finiscono in ospedale E' accaduto a Chiari, in p… - milano24 : Barbecue in garage per il cenone, 15 intossicati per il monossido finiscono in ospedale E' accaduto a Chiari, in p… -