Scacchi | Mondiali blitz 2019 | Magnus Carlsen cerca il quinto titolo Si rivedono Vladimir

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Dopo irapid (26-28 dicembre), a Mosca non c’è pausa, perché si va subito di nuovo sulleere per i, in due giorni di fuoco, il 29 e il 30 dicembre. Nel settore open si giocheranno ben 21 turni, mentre le donne ne avranno a disposizione 15. La cadenza di gioco è un’estremizzazione del concetto di lampo (che, nella sua concezione originale, vuol dire 5′ a giocatore): saranno infatti disponibili 3 minuti più 2 secondi di incremento per mossa a testa. La lista dei partecipanti, grosso modo, è simile a quella del torneo rapid: anche in questo caso, naturalmente, è presente, che ha vinto gli ultimi due titoli e che ne vanta già quattro nel proprio palmares. In questo caso, però, il rating ELOdice che non è lui, ad oggi, il migliore: il primo posto della lista FIDE, infatti, spetta attualmente all’americano Hikaru ...

