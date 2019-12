Justine Mattera confessa | I social mi hanno fatta ​riemergere

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Novella Toloni La showgirl italo-americana ci ha raccontato il suo rapporto con il web e con i follower, tra una strizzata d’occhio ai commenti negativi, la voglia di tenere al riparo daii figli e la grande visibilità che il web le sta regalando Sono lontani i tempi in cuiera la compagna di Paolo Limiti e la sosia di Marilyn Monroe. Oggi la showgirl italo-americana ha conquistato il suo spazio nello showbiz italiano, stregando centinaia di migliaia di fan che la seguono suinetwork. Lei, che spesso è oggetto di critiche e feroci commenti degli odiatori del web, non lascia passare e controbatte. "Quando mi fanno un commento non riesco a non rispondere, provo a fargli capire che per me è diventato un lavoro che non dura per sempre e che voglio sfruttare adesso", ha spiegato di recente in un’intervista a Storie Italiane, confermandolo ...

