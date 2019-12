Iran | cerimonia per le vittime delle proteste | bloccato Internet in tutto il Paese

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il regimeiano ha imposto il blocco di, per impedire la diffusione sui social di messaggi e filmati commemoratividella repressione avvenuta un mese fa nele il cui anniversario ricorre domani. «Le limitazioni riguardano – ha detto una fonte all’agenzia di stampa Ilna – il traffico internazionale sulle linee telefoniche mobili» e esclude quello “interno”, lasciando intendere che l’accesso è garantito solo per i sitiiani. Le province di Alborz, Fars, Kordestan and Zanjan, e a breve anche altre, sono quelle più colpite dalle restrizioni di Teheran. Un mese fa, nel pieno della protesta da cui sfociò una repressione violentissima,venne bloccata per una settimana. Dai filmati nei social erano emersi, infatti, non solo l’estensione della protesta contro l’aumento del prezzo del carburante ma ...

