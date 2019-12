Incidente a Roma | un testimone racconta la morte di Gaia e Camilla | “Si poteva evitare”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), un: “Sievitare” L’visto con gli occhi di un: la tragedia del 22 dicembre è finito su tutte le prime pagine nazionali dopo ladelle 16enni“sievitare”, dice Alessio Ottaviani, proprietario del locale T-Bone di via Flaminia che hato la drammatica notte in cui le ragazze hanno perso la vita dopo essere state investite dalla macchina guidata da Pietro Genovese. >: la ricostruzione del caso, cosa sappiamo finora “Era passata da poco la mezzanotte, stavamo lavorando e abbiamo sentito un gran boato. Siamo usciti dal locale e di fronte a noi c’erano le due ragazze riverse per terra. Una scena che non avremmo mai voluto vedere”.a Fanpage.it Alessio Ottaviani parlando dell’avvenuto a. È qui ...

Leggi la notizia su tpi

mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. - Notiziedi_it : Incidente Roma, la ricostruzione dell’investimento di Gaia e Camilla in corso Francia - TrafficoA : Firenze - Traffico Rallentato A1 Bologna-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Firenze Impruneta per incidente -