Il sogno spezzato di Gaia e Camilla | e quel che ora aspetta Pietro

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Comincia a diventare sempre più chiaro il quadro dell’incidente stradale che nella notte tra sabato e domenica ha portato alla morte di. La vita delle due sedicenni si è interrotta nella notte tra il 22 e il 23 dicembre in corso Francia a Roma. Un dramma che ha travolto inevitabilmente anche le loro famiglia. Alla guida del Suv che le ha investite c’era un ragazzo di soli 20 anni,Genovese, diretto a una festa dopo una cena con amici. E anche nel suo caso, un’altra famiglia è stata risucchiata in una tragedia che lascia annichiliti. Dagli ultimi esami è emerso come il tasso alcolemico del ragazzo, al momento dell’arrivo della polizia, fosse dell’1,4, ben superiore dunque alo previsto per i neopatentati: ovvero pari a zero. Esito non negativo anche per le sostanze stupefacenti. I risultati dei test compiuti aggiungono dettagli a ...

Leggi la notizia su open.online

