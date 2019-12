Siria | ancora bombardamenti | 5 bambini uccisi

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’attacco è avvenuto in un edificio scolastico nella provincia di Idlib. L’Osservatoriono per i diritti umani attribuisce la responsabilità dell’offensiva a “aerei russi”. Nel Nord della, in un villaggio nella provincia di Idlib, è stato bombardato un edificio scolastico, utilizzato come rifugio. Il bilancio è severo: almeno otto morti, di cui cinque. … L'articolo: 5proviene da www.meteoweek.com.

alswolf : 1100km e 88 paesi occupati. 478 civili uccisi, 1070 feriti, 300mila sfollati. 86mila studenti senza scuola. Donne… - lucy_esposito : RT @Sunny77: Non dimentichiamoci di lei, dei #WhiteHelmets, della #pace che è ancora un privilegio di cui pochi godono. - CasaLettori : RT @Sunny77: Non dimentichiamoci di lei, dei #WhiteHelmets, della #pace che è ancora un privilegio di cui pochi godono. -