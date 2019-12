Regionali | Di Maio chiude la porta in faccia a De Luca

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Con Dealle? Per carità, come si fa ad andare con lui”. Taglia corto Luigi Disull’ipotesi di un M5s a sostegno dell’attuale Governatore della Campania in vista delle prossime. Mentre resta aperto il dialogo con “le forze civiche che ci stanno cercando in questi mesi”. L'articolo, Dilaina Deproviene da Ildenaro.it.

Leggi la notizia su ildenaro

ilCiriaco : #Irpinia “In Campania con De Luca? Per carità…pronti al confronto con movimenti civici”: Di Maio detta la linea per… - canale58 : Politica - Regionali, Di Maio: ''Mai con De Luca, per carità'' /VIDEO - Favolosi80 : @cris_cersei @giadaforevah02 @Musso___ @fdragoni Grillo in un video con Di Maio aveva anche detto...' dateci un vot… -