Perugia | detenuto colto col cellulare in cella aggredisce poliziotto

(Di martedì 24 dicembre 2019) Federico Garau Il pronto intervento dei colleghi dell'agente aggredito ha scongiurato il peggio: il Sappe chiede strumentazioni di rilevamento da consegnare ai poliziotti, così come nuove dotazioni di sicurezza personale Vienein flagrante con un telefonoillecitamentedietro le sbarre della casa circondariale di Capanne a, ma le rimostranze dell'agente di polizia penitenziaria proprio non gli vanno giù e lo attacca con ferocia, prima di essere bloccato dai colleghi dell'uomo in divisa intervenuti prontamente in suo soccorso. Il responsabile dell'ennesima quanto incresciosa vicenda di aggressione ai danni di unin servizio tra le mura di un carcere italiano è undi origini campane, come denunciato dal segretario nazionale per l'Umbria del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) Fabrizio Bonino. "Quel che è ...

