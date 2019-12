MotoGP | Valentino Rossi insegue la vittoria di un GP a 41 anni | tutti i record tra MotoGP

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il 16 febbraio saranno quarantuno. Pertra pochi mesi sarà la venticinquesima volta al via del Motomondiale, una carriera infinita, ricca di battaglie, trionfi, domini e anche qualche delusione necessaria a fortificare l’animo del pilota più vincente dii tempi. Ma il tassametro corre inesorabile, per, e il 2020 potrebbe davvero essere l’ultimo atto del suo spettacolo. La stagione appena conclusa è stata senza dubbio un colpo durissimo alle sue ambizioni. Il settimo posto finale nella classifica generale ma soprattutto il rendimento costantemente molto distante da quello dei giovani compagni di marca Fabio Quartararo e Maverick Viñales, rappresenta un motivo di forte preoccupazione in vista dell’imminente futuro, in quanto il contratto è ora in scadenza e solamente i risultati in pista potranno rilanciare l’interesse sia suo che di ...

