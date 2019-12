Milleproroghe | scontro nel governo su Autostrade e Innovazione Atlantia crolla in Borsa

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il vertice di maggioranza sul nodo concessioni autostradali e sul pacchettoe' stato in bilico fino all'ultimo: la convocazione ufficiale dei delegati delle forze politiche non e' mai arrivata e, alla fine del Consiglio dei Ministri convocato per fare il punto sul disavanzo della Regione Sicilia, Lorenzo Guerini spiega che "no, non si e' discusso" del nodo. "Abbiamo discusso della questione Sicilia, poi abbiamo fatto una piccola riapertura sul, ma niente di particolare". Per il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, rimane l'obiettivo minimo "di togliere le concessioni a Benetton che non ha fatto manutenzione, aggiungendo che si tratta "non della linea di M5s, ma di quella del". Italia Viva continua, invece, a dirsi contraria ad una revoca in corso d'opera perche' metterebbe a repentaglio migliaia di posti di lavoro senza considerare l'impatto ...

