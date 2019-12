Il gioco continua a latitare | le idee ad essere confuse Ma il Napoli di Gattuso mostra

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 dicembre 2019) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 17° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Il gigante raccoglie il pallone dal dischetto e nel palmo della mano lo porge al ragazzino. “Va, segnalo tu. Qui siamo tutti uguali”. Il ragazzino va, e segna il suo primo goal in A. Poi pazzo di gioia corre in lacrime fra le braccia della mamma. Il gigante è Romelu Lukaku. Il ragazzino Sebastiano Esposito diciassettenne talento di Castellammare di Stabia. Natale e la sua retorica non c’entra niente. E’ un gesto bello. Di un campione generoso e umanissimo. E’ un gesto bello che meriterebbe magari almeno la stessa visibilità di cui ha goduto l’impennata maestosa del Toy Boy contro i ciclisti doriani. Il Toy Boy sarebbe rimasto appeso lì in alto per millenni. Hanno dovuto tirarlo giù in modo spiccio e richiamarlo all’irrinunciabile appuntamento a Riad. Riad appunto. L’inquietante Riad. Che lava la cattiva coscienza con ...

