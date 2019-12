Federica Panicucci | Marco Bacini rivela | “Per lei è un trauma…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019)spiazza tutti con una confessione Un amore solido quello tra. La conduttrice di Canale5 e l’imprenditore fanno ormai coppia fissa da quattro anni e sembrano essere inseparabili.è spesso dietro le quinte di Mattino 5 e si è lasciato andare, durante un’intervista doppia con la, sulle pagine del settimanale Chi. Il compagno di, oltre a tessere le lodi della sua dolce metà, ha ammesso: “è resistente al cambiamento in generale, qualsiasi cosa esca dai binari per lei è un trauma ma è una donna eccezionale, ho sempre saputo che era una forza della natura e che aveva solo il freno a mano tirato”.ha ammesso che essere una mamma che lavora è un impegno importante, le regole e l’organizzazione sono fondamentali per riuscire a ...

SMSNEWSOFFICIAL : Su Canale 5, martedì 24 dicembre in prima serata, Federica Panicucci presenta la 27a edizione del “Concerto di Nata… - zazoomnews : Federica Panicucci e il compagno attaccati sui social: lui risponde per le rime - #Federica #Panicucci #compagno… - zazoomblog : Federica Panicucci e il compagno attaccati sui social: lui risponde per le rime - #Federica #Panicucci #compagno -