(Di martedì 24 dicembre 2019) “Lomette lasulgarante dello sviluppo della città e dei cittadini”. A dirlo, inalla vigilia di Natale, il presidente del Consiglio, Giuseppe. “Ero già venuto qui, recentemente” ha aggiunto il capo del governo, “avevo promesso che sarei tornato. Ora farò un passaggio nello stabilimento ex”. L’intesa definitiva tra governo e la proprietà indiana, ArcelorMittal, dovrà essere trovata entro il 7 di febbraio. L'articolo Exin: “Mettiamo lasul, logarante” proviene da Il Fatto Quotidiano.

