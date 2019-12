Death Stranding | i documenti di pre-produzione mostrano la visione di Kojima

(Di martedì 24 dicembre 2019) Si può odiarlo o amarlo, tuttavia bisogna riconoscere cheè senza dubbio uno di quei titoli che ha lasciato un forte segno nell'industria videoludica, il gioco infatti si basa su una forteche fa il suo lavoro.Lo stesso Hideo(il creatore del gioco) ha condiviso di recente alcunidi pre-che diche lache sorregge tutto il titolo era già presente nella mente dello sviluppatore, molto prima dell'inizio effettivo dello sviluppo del gioco."Affronta un mondo completamente trasformato dal. Trasporta i frammenti disconnessi del nostro futuro e parti per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi. Con la partecipazione di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner." - recita la descrizione del gioco.Leggi altro...

