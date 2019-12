Canali ViacomCbs | la programmazione delle festività natalizie

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di martedì 24 dicembre 2019) Riccanza Deluxe Leporteranno alcune novità anche nei palinsesti dei: Paramount Network, Spike, VH1, MTV, Comedy Central e le reti dedicate al pubblico più giovane come Nickelodeon e Super offriranno ogni giorno, sino al 6 gennaio 2020, unaspeciale in grado di far divertire i telespettatori, dove non mancheranno i prodotti irriverenti, Riccanza Deluxe in primis, o i film cult come La Famiglia Addams, The Librarian e Il Corvo. Inoltre, VH1 dedicherà uno speciale musicale a George Michael ai tre anni dalla sua morte. Paramount Network Il giorno della vigilia, martedì 24 dicembre, su Paramount Network verrà trasmesso alle 21.50 Elliott il drago invisibile, a cui seguirà SOS Fantasmi con protagonista Bill Murray. A Natale, dalle 21.10, in arrivo il film Caro Babbo Natale di Robert Lieberman, mentre giovedì 26 dicembre gli ...

Dtti_digitale : Per le feste i canali di ViacomCBS Networks Italia regalano emozioni, azione e tanto… -