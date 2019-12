Basket | la Virtus Roma ingaggia l’ex Pesaro James White | verso il taglio Mike Moore

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nuovo rinforzo nel massimo campionato cestistico italiano maschile per la, che ha ufficializzato quest’oggi l’ingaggio fino al termine della stagione di, ala statunitense di 201 cm per 98 kg reduce l’anno scorso da una complicata esperienza in A2 con la maglia di Cento. Il nativo di Washington classe 1982 è arrivato per la prima volta in Italia nel 2010 a Sassari ed in seguito è approdato anche a(2011-2012), Reggio Emilia (2013-2014 e 2017-2018) ed infine Cento (2018-2019). Il cestista a stelle e strisce debutterà in maglianella prima giornata del girone di ritorno contro la capolistaBologna, mentre sembra ormai destinato al. Di seguito le prime dichiarazioni dia proposito della sua nuova avventura italiana: “Arrivo acon la voglia di aiutare la squadra quanto possibile, ...

