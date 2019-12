Sassuolo, ragazza di 25 anni sviene in discoteca durante una festa: vittima di aneurisma cerebrale (Di lunedì 23 dicembre 2019) La giovane era andata in un locale di Sassuolo per partecipare a una festa di laurea. Intorno alle 3 e 30 del mattino di ieri dopo essere uscita si è accasciata a terra a causa di un improvviso malore. Trasportata in ospedale in condizioni disperate i medici hanno diagnosticato un aneurisma, escludendo l'abuso di alcol.

