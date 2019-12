Ragazze investite e uccise a Roma | Pietro Genovese aveva tasso alcolemico di 1 4

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unpari a 1,4 grammi per litro e la non negatività ad alcune sostanze stupefacenti. Questi i primi risultati degli accertamenti tossicologici svolti su, il giovane di 20 anni indagato per omicidio stradale duplice per la morte di Gaia Von Freymann e Camillagnoli.

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - Agenzia_Ansa : Due ragazze investite e uccise a Ponte Milvio, nel cuore di #Roma. Sul posto i vigili urbani e il 118. Aggiornament… -