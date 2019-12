Perché la Sugar Tax non serve | così com’è

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Latax prevista dalla Legge di Bilancio 2020 non ridurrà lo zucchero presente nei prodotti che verranno colpiti dal balzello. Questo è il pronostico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostiene come l’obiettivo ufficialmente perseguito dal governo nell’imporla fallirà, mentre probabilmente l’esecutivo riuscirà almeno a fare cassa.laTax noncom’è Oggi il Corriere della Sera nell’articolo di Milena Gabanelli ricorda che la dose giornaliera da non superare secondo la raccomandazione dell’OMS è di 25 grammi, che vuol dire in totale 5 cucchiaini, e lo zucchero, come sappiamo è nascosto un po’ ovunque. Se prendiamo in considerazione la quantità contenuta in una lattina tipica da 330 ml, possiamo vedere che in una Fanta venduta in Italia ce ne sono 39 grammi, in Germania 30, in Francia 21, in Inghilterra 15. ...

neXtquotidiano : Perché la #SugarTax non serve, così com’è - LaurangelsLaura : @eterea_naive @LucaSucci Sugar tax, perché improvvisamente bere le bevande con glucosio che è la sostanza alla base… - yeolsplaylist : @__TAEMlNlSM Sugar mommy mi é uscita la picca di gelosia perché io ti ho salvata così -