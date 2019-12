Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Momenti di grande paura questa mattina aper unavvenuto in pieno giorno in una. La vittima è un 38enne che risponde al nome di Ciro D’Anna: gli inquirenti stanno vagliano tutte le piste, compreso un regolamento di conti per Camorra. Stando alle prime ricostruzioni la vittima sarebbe stata uccisa a colpi di pistola.Una serie di spari in pieno giorno, in un strada centrale e trafficata, all’interno di una. È questo il quadro di ciò che è accaduto nella mattinata di lunedì 23 dicembre a, Napoli. La Polizia sta portando a termine i rilievi dopo aver transennato e messo in sicurezza la zona dei fatti. La dinamica è in corso di definizione ma l’identità della vittima è già stata resa nota: si tratta del 38enne Ciro D’Anna raggiunto da diversi colpi. Inutile qualsiasi tentativo di rianimazione: è ...

notizieit : #Omicidio a Portici: uomo ucciso in una tabaccheria - anteprima24 : ** Agguato in tabaccheria per la droga: l'#Omicidio D'Anna è un attacco al clan Vollaro ** - cronacacampania : Omicidio Ciro D’Anna a Portici, la pista della camorra: ucciso nella ‘sua zona’ -