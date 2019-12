Muore Chuck Peddle | colui che ha dato il via alla rivoluzione dei Personal Computer

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è da tutti riconosciuto come il padre dele purtroppo è morto di recenteveneranda età di 82 anni. A lui esua squadra si deve l'arrivo dei microprocessori 6502, indispensabile per l'avvio dellainformatica degli anni 70.è anche responsabile della nascita di uno dei primi PC, ovvero il il Commodore PET. Negli anni 70' stava lavorando sul chip 6800 per Motorola ma in seguito ebbe la geniale idea di progettarne una versione più economica, ovvero 25 dollari (contro i 200-300 del 6800). Qualche tempo dopo si è trasferito presso MOS e grazie all'arrivo sul mercato del 6502 tutti noi possiamo divertirti con i nostri.Ovviamente l'intera industria dei videogiochi deve molto a questo geniale ingegnere, prima di lasciarvi però teniamo a porgere le più sentite condoglianzesua famiglia.Leggi altro...

