Mamma Camilla:"Giustizia, non vendetta"

"Adesso non ho ragioni per andare avanti, Gaia era la mia forza dopo l'incidente che avevo subito". Lo ha detto il padre di Gaia, una delle due 16enni morte investite a Roma. "E' molto provato. Nel 2011 ha subito un grave incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle", ha spiegato il suo legale. "Voglio, non", ha detto ladi, l'altra ragazza uccisa. "Il padre, la madre e la sorella -ha riferito l'avvocato- sono distrutti. Una famiglia unita colpita in modo tragico da questa vicenda".(Di lunedì 23 dicembre 2019)