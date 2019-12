Il portale «NoiPa» non è stato violato dagli Hacker | usate credenziali di singoli account

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Circola da ieri un documento della Questura di Milano in cui si riporta che qualcuno si sarebbe introdotto in alcunidegli utenti del» con la finalità di dirottare gli stipendi di dicembre e le tredicesime dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Screen del documento circolato dalla Questura di Milano Contrariamente a quanto riportato da alcuni siti di informazione, nei quali si sostiene che degliabbianoil» rubando stipendi e tredicesimi, dal documento della questura non si riporta ciò. Secondo la Questura di Milano la Polizia Postale aveva segnalato la compromissione dei profili di alcuni dipendenti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, nello stesso documento si riporta che sono stati carpiti i dati personali per l’accesso ale che, in mancanza della modalità con la quale sono giunti ad ottenere le ...

