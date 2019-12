Highlights Juventus-Lazio 1-3 | video | gol e sintesi Supercoppa 2019 Luis Alberto | Lulic

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Riyad come Roma. Latrionfa contro la3-1 e si aggiudica laItaliana. Sul rettangolo verde arabo gli uomini di Simone Inzaghi hanno vinto con merito, grazie alle realizzazioni di, di Senade di Danilo Cataldi. A segno Paulo Dybala, per il momentaneo pareggio bianconero. Un successo frutto dell’impostazione tattica perfetta dei biancocelesti, al cospetto di una Vecchia Signora sottotono, costretta a subire la seconda sconfitta consecutiva contro gli uomini di Inzaghi, ricordando il ko dell’Olimpico in campionato. Di seguito glidel match:1-3:, gol egiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

RaiSport : E' festa grande nello spogliatoio della @OfficialSSLazio per la conquista della #Supercoppa ?? ???? Tutti i gol, gli… - RaiSport : Perfetta punizione di #Cataldi al 93' e la @OfficialSSLazio conquista la #CocaColaSupercup battendo 3-1 la… - RaiSport : #Inzaghi: 'Abbiamo fatto qualcosa di magico, battere due volte la @juventus in due settimane è incredibile...' Tut… -