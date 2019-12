Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sul CorriereSera, Paolo Di Stefano torna suldi Kukaku sabato sera, quando ha ceduto il pallone del rigore al giovane Esposito, rinunciando a tirarlo lui. Non è stato solo undi gentilezza, dice. Non è stata una risposta alle curve che dall’iniziostagione intonano i loro ululati ai suoi danni. Perché innanzitutto ai razzisti certo non interessa la nobiltà d’animo, scrive, ma soprattutto perché “non ci sarebbe bisogno di nessuna «controprova» di altruismo per bandire ogni tipo di discriminazione”.è in gara per la vettaclassifica marcatori. Nel momento in cui la partita non era ancora chiusa, ha rinunciato ad andare sul dischetto e ne ha regalato la possibilità al giovanissimo compagno. Che, alla fine, ha segnato ed è entrato nella storia, ma che avrebbe anche potuto sbagliare tiro. “E anche per questo ildel ...

napolista : CorSera: nel gesto di Lukaku il motore della civiltà con il più vecchio che dà fiducia al giovane” Il giovane Sebas… - MaurizioTorchi2 : RT @MilanNewsit: CorSera - Milan, è tutti contro tutti: Maldini nel mirino di Elliott, proprietà irritata per le parole di Boban https://t.… - peterkama : CorSera - Milan, è tutti contro tutti: Maldini nel mirino di Elliott, proprietà irritata per le parole di Boban -