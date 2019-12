Cometa di Natale 2019 | dove guardare in Italia | data e orario

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019)diinL’osservazione dei fenomeni celesti è sempre stata, fin dai tempi più remoti, una delle attività che più hanno affascinato gli esseri umani. In Inverno le giornate sono corte e le sere una presenza sempre più incombente; in questo scorcio finale del, in cui il solstizio invernale è caduto il 22, uno dei fenomeni più interessanti da osservare è la “di”. Una“interstellare” Il 30 Agosto, Hennadij Borisov, un astronomo dilettante ucraino, scoprì lache prende il suo nome. Questo corpo celeste riveste un’importanza del tutto peculiare, perché è la primainterstellare – vale a dire proveniente dalle profondità del cosmo – mai osservata. Prima di essa, solo un altro oggetto interstellare era stato identificato, l’asteroide Oumuamua nel 2017. La ...

TgVerona : Trentacinque anni fa appariva in Bra la #stella cometa d'acciaio, simbolo del #Natale a #Verona. La storia della st… - Fimon_ : Solo 3 minuti di recupero, fallo, espulsione e goal sulla punizione. Dovrà ripassare la stella cometa il prossimo… - Nuzzo70Pa : RT @museiincomune: Accompagnati dal @DrStellarium sabato #21dicembre al #MuseoCivicoZoologia riscopriremo la storia del viaggio di tre re a… -